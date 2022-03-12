Контроль дефицита и роста цен на топливо на АЗС. Кабмин принял решения

Вчера, 11 марта, Камин утвердил план действий, который позволит избежать дефицита и роста цен на топливо на АЗС. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко.

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"Мы утвердили изменения в формуле, по которой считаем максимальную разрешенную цену горючего на заправках – увеличили цену логистики и доплату к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE)", – сказано в сообщении.

По ее словам, данное решение "позволит сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на западную границу Украины (Польшу, Румынию, Венгрию)".

Свириденко добавила, что второе решение – подача в Раду законопроекта, который позволит отменить акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены.

Решения планируют применять после того, как депутаты проголосуют – "сети завезут больше горючего, а цена не возрастет".

"Размер наценки украинских сетей АЗС не возрастет, и останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения: 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля", – подчеркнула министр.

В приложении Киев Цифровой появилась карта работающих АЗС столицы. В частности там есть информация о графике работы, типах горючего, ограничениях (сколько литров можно получить за раз) и способах оплаты.

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Яна Катасонова

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