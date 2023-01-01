Контроль над Россией постепенно устанавливает "страна-сосед" – Данилов

Россия постепенно попадает под контроль одной "страны-соседа", которая действует в своих, а не в российских интересах. Об этом сказал в эфире телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы наблюдаем, как одна страна-сосед постепенно забирает Россию под себя, потому что у нее там есть свои интересы", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не ответил на уточняющий вопрос, имеет ли он ввиду Китай.

Данилов отметил, что "чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее Россия станет колонией одной из стран-соседей".

Он также считает, что ослабление России после военного поражения в Украине неизбежно, и что оно приведет к серьезным подвижкам, которые могут оказаться "очень опасны для мира и для нас".

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Сергій Бережний

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