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Контроль над Россией постепенно устанавливает "страна-сосед" – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 22:15
Контроль над Россией постепенно устанавливает
Алексей Данилов (Фото - пресс-служба СНБО)

Россия постепенно попадает под контроль одной "страны-соседа", которая действует в своих, а не в российских интересах. Об этом сказал в эфире телемарафона секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мы наблюдаем, как одна страна-сосед постепенно забирает Россию под себя, потому что у нее там есть свои интересы", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО не ответил на уточняющий вопрос, имеет ли он ввиду Китай.

Данилов отметил, что "чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее Россия станет колонией одной из стран-соседей".

Он также считает, что ослабление России после военного поражения в Украине неизбежно, и что оно приведет к серьезным подвижкам, которые могут оказаться "очень опасны для мира и для нас".

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Сергій Бережний
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Китай геополитика Алексей Данилов
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