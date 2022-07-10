Контроль над трассой Е40, вероятно, будет важной целью России – британская разведка

Россия, вероятно, желает установить контроль над трассой Е40. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на выводы своей разведки.

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По их данным, российские обстрелы со стороны Изюма продолжают сосредотачиваться вдоль оси дороги Е40.

На карте она обозначена оранжевым цветом: проходит на севере восточнее Святогорска, через Славянск, Бахмут и на временно оккупированную территорию.

"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России, в то время как она пытается продвигаться через Донецкую область", – говорят разведчики.

Британцы также отметили, что россияне продолжают артиллерийские удары по району Славянска и близ Лисичанска. Оккупанты, вероятно, совершили еще несколько продвижений вокруг Попасной.

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Марк Сировой

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