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Контроль над трассой Е40, вероятно, будет важной целью России – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 08:40
Контроль над трассой Е40, вероятно, будет важной целью России – британская разведка - Фото
Российский оккупант (фото - ЕРА)

Россия, вероятно, желает установить контроль над трассой Е40. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на выводы своей разведки.

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По их данным, российские обстрелы со стороны Изюма продолжают сосредотачиваться вдоль оси дороги Е40.

На карте она обозначена оранжевым цветом: проходит на севере восточнее Святогорска, через Славянск, Бахмут и на временно оккупированную территорию.

Контроль над трассой Е40, вероятно, будет важной целью России – британская разведка

"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России, в то время как она пытается продвигаться через Донецкую область", – говорят разведчики.

Британцы также отметили, что россияне продолжают артиллерийские удары по району Славянска и близ Лисичанска. Оккупанты, вероятно, совершили еще несколько продвижений вокруг Попасной.

Читайте также: ВСУ нанесли удары по командным пунктам и скоплению техники РФ возле Чернобаевки – Генштаб

Марк Сировой
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Донбасс Харьков трасса изюм Е40 разведка великобритании
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