Контроль над трассой Е40, вероятно, будет важной целью России – британская разведка
Россия, вероятно, желает установить контроль над трассой Е40. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на выводы своей разведки.
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По их данным, российские обстрелы со стороны Изюма продолжают сосредотачиваться вдоль оси дороги Е40.
На карте она обозначена оранжевым цветом: проходит на севере восточнее Святогорска, через Славянск, Бахмут и на временно оккупированную территорию.
"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет важной целью для России, в то время как она пытается продвигаться через Донецкую область", – говорят разведчики.
Британцы также отметили, что россияне продолжают артиллерийские удары по району Славянска и близ Лисичанска. Оккупанты, вероятно, совершили еще несколько продвижений вокруг Попасной.
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