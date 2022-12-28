Контролировал процесс "советизации" в Сватово. СБУ задержала в Киеве коллаборанта

СБУ задержала в Киеве гражданина, возглавлявшего созданное агрессором во временно оккупированном Сватово Луганской области "муниципальное унитарное предприятие по благоустройству". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Вражеский приспешник разоблачен в ходе многоэтапных следственно-оперативных действий в Киеве и на освобожденных территориях востока Украины, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, после захвата Сватово, он одним из первых поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. Его назначили главой созданного агрессором местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

Находясь на "должности", он помогал оккупационной администрации организовывать "массовые" мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнил указание оккупантов переименовать улицы захваченного города "советскими" названиями. Для этого лично подписывал соответствующие "распорядительные" документы и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры, сообщили в СБУ.

Во время контрнаступления ВСУ коллаборант, по данным ведомства, сбежал в РФ, где с сентября этого года скрывался от правосудия, но впоследствии решил незаметно вернуться в Украину и "потеряться" в Киеве, считает следствие.

Задержанному сообщили о подозрении в добровольном занятии должности в оккупационной администрации государства-агрессора.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина

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