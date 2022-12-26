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Задержан предатель, который помогал оккупантам похищать участников АТО под Киевом – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 12:33
Задержан предатель, который помогал оккупантам похищать участников АТО под Киевом – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности в Вышгородском районе Киевской области разоблачила приспешника российских оккупантов, который сдавал им бывших участников антитеррористической операции и лично участвовал в карательных рейдах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По материалам следствия, житель поселка Глебовка поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Злоумышленник сообщал агрессору адреса проживания местных жителей, которые потенциально могли входить в движение сопротивления. Захватчики врывались в дома украинских патриотов и похищали их. После этого потерпевших пытали и принудительно вывозили в РФ, сообщили в СБУ.

Следствие установило, что предатель лично участвовал в карательных рейдах на территории района.

В частности, он совместно с российскими оккупантами ворвался в частный дом местного жителя, чтобы похитить его. Он совершал физическое насилие и угрожал жене потерпевшего убийством.

Также, сообщают в СБУ, приспешник агрессора грабил дома граждан. Он "конфисковал" микроавтобус у жителя поселка.

По данным следствия, у злоумышленника были "преференции" от захватчиков в виде свободного передвижения по временно захваченной территории региона. При этом даже свой автомобиль он обозначил знаками различия подразделений российских оккупантов.

После освобождения Киевской области предатель пытался скрываться на территории региона. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В ходе обысков по адресу его проживания правоохранители обнаружили продуктовые наборы производства РФ и мобильные телефоны с контактами оккупантов.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Бывший нардеп объявлен в розыск за поддержку агрессии России – СБУ

Вадим Ребрина
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