Бывший нардеп объявлен в розыск за поддержку агрессии России – СБУ
Бывшего народного депутата от Партии регионов объявили в розыск за поддержку страны-агрессора и оправдание захвата части восточных и южных районов Украины. Об этом сообщает Служба безопасности.
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СБУ не сообщила имя экс-нардепа, но опубликовала фото Дмитрия Святаша.
Как сообщается, представитель Харьковской организации Партии регионов публично поддержал вооруженную агрессию России против Украины.
По данным следствия, в августе этого года Святаш опубликовал на своей официальной странице в одной из соцсетей призыв к жителям временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской областей поддержать захватчиков и оформлять российские паспорта.
Он "гарантировал" гражданам лояльное отношение со стороны агрессора и обещал "списание" кредитных обязательств.
По данным следствия, Святаш заявлял о якобы регулярном поступлении "гумпомощи" из России в захваченные районы Украины и "восстановлении" разрушенной инфраструктуры.
По оперативным данным, экс-нардеп сбежал в Россию.
Святаша подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, его объявили в розыск.
- Святаш был нардепом IV-VIII созывов. С 2006 года избирался от Партии регионов, 16 января 2014-го голосовал за диктаторские законы. В раду VIII созыва переизбирался как самовыдвиженец по округу №170 в Харькове, вошел во фракцию Возрождение. В 2019-м на этом же округе проиграл выборы кандидату от Слуги народа Андрею Одарченко.
- Святаш в 2019-м получил подозрения по делам о завладении 1,1 млрд грн УкрСиббанка и недостоверном декларировании, после чего был объявлен в розыск. Харьковский сайт 057.ua писал, что политик выехал в Россию, где получил убежище.
- 22 декабря сообщалось, что Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ, стала совладелицей бизнеса с Анжеликой Святаш – женой беглого экс-регионала Святаша.
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