Контрразведчик СБУ попался при получении взятки в $60 000 – НАБУ

Оперативник контрразведки СБУ пойман с поличным при получении взятки в $60 000. Об этом сообщает в Facebook Национальное антикоррупционное бюро.

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НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщают, что при содействии Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили на вымогательстве и получении взятки оперативного сотрудника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (ДКИБ СБУ).

В заявлении спецслужб сказано, что подозреваемый требовал и получил $60 000 за якобы содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования, а также за "не препятствование" в ведении бизнеса. По данным следователей, после изъятия техники ее владельцу сделали предложение, о котором тот сообщил НАБУ.

НАБУ сообщает, что контрразведчик задержан, ему готовится подозрение. Бюро также обещает сообщить дополнительные детали.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил от должностей главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

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Сергей Бережной

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