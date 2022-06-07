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Контрразведка задержала бывшего боевика, который пытался вступить в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 14:37
Контрразведка задержала бывшего боевика, который пытался вступить в ВСУ - Фото
Фото - СБУ

Контрразведка задержала бывшего боевика террористической организации "ДНР", который пытался вступить в десантно-штурмовые войска ВСУ.

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По данным досудебного расследования, подозреваемый в 2019 году принял присягу террористической организации "ДНР" и в течение года участвовал в одном из ее незаконных вооруженных формирований. В конце 2021 года он, въехав через Россию на неоккупированную территорию Украины, по своей инициативе обратился военкомат, чтобы  попасть на службу в ВСУ.

Подозреваемый был разоблачен СБУ, когда проходил обучение в одном из подразделений десантно-штурмовых войск в Житомирской области. Сейчас он задержан, ему сообщили о подозрении по статьям об участии в террористической организации и незаконном вооруженном формировании.

Фото – СБУ
  • 31 мая СБУ заявила о разоблачении сотрудника одного из оборонных предприятий, который якобы агитировал в пользу РФ.
Сергей Бережной
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Служба безопасности Украины боевик ДНР контрразведка
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