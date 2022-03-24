Концентрация цезия в Киеве в тысячи раз ниже опасной – и. о. министра экологии

Концентрация цезия в воздухе Киева, которая появилась на фоне лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения, в тысячи раз ниже опасной для человека. Об этом заявил в эфире национального телемарафона и. о. министра экологии Руслан Стрелец.

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"Та зафиксированная концентрация цезия в воздухе, о которой сказали, в тысячи раз ниже, чем гранично допустимая концентрация, которая могла бы угрожать безопасности жизнедеятельности человека", – сказал он.

Стрелец отметил, что цезия в принципе не должно быть в воздухе, поэтому нынешняя концентрация – аномальна.

"Но концентрация его слишком мала, чтобы о чем-то переживать", – заверил он.

Стрелец также отметил, что за последние две недели в Чернобыльской зоне было зафиксировано более 30 пожаров. На сегодня большинство пожаров локализованы, остаются небольшие очаги горения, но погода пока не способствует распространению пожаров, добавил и. о. министра.

23 марта в МАГАТЭ сообщили, что возле временно оккупированной российскими войсками ЧАЭС горит лес, в Киеве и на двух АЭС выявлено несущественное повышение уровня цезия.

Марк Сировой

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