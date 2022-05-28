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Корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 03:22
Корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась – ВСУ - Фото
Скриншот видео ОК Юг

В Черном море уменьшилась кораблеьная группировка российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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"Шторм в Черном море вынуждает часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма", – говорится в сообщении.

В Черном море два ракетных и три десантных корабля ЧФ РФ продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины.

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Наталия Медведева
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черное море
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