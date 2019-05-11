Корабли РФ блокируют экономическую зону Украины – Минобороны

Анатолий Петренко (фото - пресс-служба Минобороны)

Российская Федерация на постоянной основе, прикрываясь учениями, блокирует значительные акватории, а исключительные экономические зоны Украины постоянно под контролем боевых кораблей РФ. Об этом заявил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время брифинга, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Особенно активна Российская Федерация в западной части Черного моря, а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, которые постоянно охраняются силами и средствами Черноморского флота", - добавил он.

Реклама

Контроль прохода через Керченский пролив – остается прерогативой Москвы, подчеркнул Петренко, напомнив, что тем самым РФ нарушает международное право о свободном гражданском судоходстве.

При этом, отметил Петренко, существенным является факт повышения активности пребывания в акватории Черного моря иностранных кораблей – прежде всего, стран НАТО.

26 апреля Черноморский флот России провел учения у берегов оккупированного Крыма по уничтожению подводной лодки.