Корабли РФ выпустили при нападении на ВМСУ 1200 снарядов: адвокат

Илья Новиков (скрин из видео)

Во время нападения РФ на Украину в Керченском проливе, российские пограничные корабли расстреляли украинские катера из крупнокалиберных орудий. Для этого им понадобилось около 1200 снарядов. Об этом в эфире Эхо Москва рассказал адвокат украинского моряка Илья Новиков со ссылкой на своего подзащитного Романа Мокряка.

“Стрелял пограничный корабль “Изумруд”. Потом он пошел за катером “Бердянск”, на котором находился Роман Мокряк (подзащитный Новикова - ред.). По ним попали как минимум 4 раза. Одним из попаданий ранило 3-х членов экипажа”, - рассказал Новиков.

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По его словам, в общей сложности, при обстреле украинских катеров было “израсходовано что-то около 1200 снарядов”.

Также адвокат добавил, что косвенно российские власти признали ранения моряков серьезными, потому что поместили их в “Матросскую тишину”, а не в “Лефортово”, где менее качественная медсанчасть.

Кроме того, Новиков сообщил, что решение сдаться принимали сами моряки, поскольку у них на борту были тяжело раненные, а путь до Одессы занял бы более суток.

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