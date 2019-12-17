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Корниенко: У всех регионов должен быть одинаковый особый статус

Корниенко: У всех регионов должен быть одинаковый особый статус - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.12.2019, 13:15

Глава партии Слуга народа считает, что в Украине "все регионы особенные"

Все регионы Украины должны иметь "особенный одинаковый статус". Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"У нас все регионы особенные. У всех должен быть особенный одинаковый статус", - подчеркнул Корниенко.

Он также прокомментировал заявление Кремля о намерении изучить законопроект № 2598.

"По поводу заинтересованности к нашему закону со стороны других стран - это очень приятно, что изучается наш опыт конституционный, нашими соседями. Возможно, они для себя что-то почерпнут в плане развития демократических традиций", - отметил Корниенко.

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Слуга народа Владимир Зеленский Александр Корниенко законопроект № 2598
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