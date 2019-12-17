Корниенко: У всех регионов должен быть одинаковый особый статус

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Все регионы Украины должны иметь "особенный одинаковый статус". Об этом заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

"У нас все регионы особенные. У всех должен быть особенный одинаковый статус", - подчеркнул Корниенко.

Он также прокомментировал заявление Кремля о намерении изучить законопроект № 2598.

"По поводу заинтересованности к нашему закону со стороны других стран - это очень приятно, что изучается наш опыт конституционный, нашими соседями. Возможно, они для себя что-то почерпнут в плане развития демократических традиций", - отметил Корниенко.