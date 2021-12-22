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Коронавирус догоняет рак среди причин смерти украинцев в 2021 году: данные Госстата

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 14:05
Коронавирус догоняет рак среди причин смерти украинцев в 2021 году: данные Госстата - Фото
Фото – EPA/EFE/Сергей Долженко

За январь-октябрь текущего года COVID-19 занимает третье место в Украине среди причин смерти, уступая только традиционному лидеру – сердечно-сосудистым заболеваниям, и почти догнав рак. Такие данные приводит Госслужба статистики.

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За указанный период от коронавируса умерли 54 016 человек, злокачественные новообразования унесли жизни 61 518 людей.

Первое место занимает ишемическая болезнь сердца – 242 239 человек.

Статистика причин смерти:

1. Сердечно-сосудистые болезни – 346 988 человек;

2. Злокачественные новообразования – 61 518 человек;

3. COVID-19 – 54 016 человек;

4. Внешние причины смерти (самоубийства, убийства, жертвы пожаров и ДТП) – 23 075 человек;

5. Болезни органов пищеварения – 20 304 человека;

6. Заболевания органов дыхания – 19 353 человека, из них грипп и пневмония – 15 215;

7. Инфекционные – 5090 человек (в том числе – туберкулез 2282 человек, СПИД – 1871 человек);

8. Болезни нервной системы – 3707 человек;

9. Заболевания мочеполовой системы – 2201 человек;

10. Эндокринные – 1851 человек;

11. Летальные исходы в перинатальном периоде – 1851 случай;

12. Расстройство психики и поведения – 730 человек;

13. Врожденные аномалии – 779 человек;

14. Болезни кожи – 500 человек;

15. Беременность и роды – 74.

В Госстате сообщили, что с января по сентябрь 2021 года 18 917 граждан умерли от заболеваний, которые не были подтверждены в лабораторных условиях, то есть диагноз медики установить не смогли.

Всего с начала 2021 года умерло 562 137 человек.

  • В октябре 2021 года сообщали, что за первые восемь месяцев 2021 года COVID-19 также занял третье место среди причин смерти украинцев. 
  • В 2020 году Государственная служба статистики запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне", дублирующие все статистические показатели, которые служба публикует на своем официальном сайте.
Александр Матвиенко
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Госстат смертность статистика рак ишемическая болезнь сердца COVID-19
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