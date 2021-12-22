Коронавирус догоняет рак среди причин смерти украинцев в 2021 году: данные Госстата
За январь-октябрь текущего года COVID-19 занимает третье место в Украине среди причин смерти, уступая только традиционному лидеру – сердечно-сосудистым заболеваниям, и почти догнав рак. Такие данные приводит Госслужба статистики.
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За указанный период от коронавируса умерли 54 016 человек, злокачественные новообразования унесли жизни 61 518 людей.
Первое место занимает ишемическая болезнь сердца – 242 239 человек.
Статистика причин смерти:
1. Сердечно-сосудистые болезни – 346 988 человек;
2. Злокачественные новообразования – 61 518 человек;
3. COVID-19 – 54 016 человек;
4. Внешние причины смерти (самоубийства, убийства, жертвы пожаров и ДТП) – 23 075 человек;
5. Болезни органов пищеварения – 20 304 человека;
6. Заболевания органов дыхания – 19 353 человека, из них грипп и пневмония – 15 215;
7. Инфекционные – 5090 человек (в том числе – туберкулез 2282 человек, СПИД – 1871 человек);
8. Болезни нервной системы – 3707 человек;
9. Заболевания мочеполовой системы – 2201 человек;
10. Эндокринные – 1851 человек;
11. Летальные исходы в перинатальном периоде – 1851 случай;
12. Расстройство психики и поведения – 730 человек;
13. Врожденные аномалии – 779 человек;
14. Болезни кожи – 500 человек;
15. Беременность и роды – 74.
В Госстате сообщили, что с января по сентябрь 2021 года 18 917 граждан умерли от заболеваний, которые не были подтверждены в лабораторных условиях, то есть диагноз медики установить не смогли.
Всего с начала 2021 года умерло 562 137 человек.
- В октябре 2021 года сообщали, что за первые восемь месяцев 2021 года COVID-19 также занял третье место среди причин смерти украинцев.
- В 2020 году Государственная служба статистики запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне", дублирующие все статистические показатели, которые служба публикует на своем официальном сайте.
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