Коронавирус повлиял. Один из комитетов Рады так ни разу и не собрался

Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Из 23 комитетов Верховной Рады только один не провел ни одного заседания с 1 апреля по 18 мая 2020 года, это - комитет по вопросам молодежи и спорта. Об этом сообщает пресс-служба общественной сети ОПОРА.

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По данным ОПОРЫ, 11 комитетов провели пять и более заседаний, а остальные 11 комитетов - в среднем 2-3 заседания за тот же период.

"Больше всего заседаний провел комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – восемь", - уточнили в ОПОРЕ.

В ОПОРЕ добавили, что наилучшие результаты показали комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики (87%), комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства (80%) и комитет по энергетике и жилищно-коммунальных услуг (80%).

"Они вовремя анонсировали свои заседания, чаще всего проводили в формате видеоконференций, активно обновляли информацию на сайте комитета, в полном или почти полном объеме обнародовали протоколы, стенограммы, повестки дня заседаний и статистику посещения депутатами заседаний комитета", - объяснили в ОПОРЕ.

Восемь парламентских комитетов получили менее 50% баллов в результате проверки по определенным индикаторам, они не получили баллы за обнародование видеозаписей и аудиозаписей заседаний, протоколов и стенограмм заседаний, своевременное анонсирование мероприятий, использование социальных сетей.

27% баллов получил Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который собирался шесть раз, четыре из которых - в формате видеоконференции.

Аутсайдером стал комитет по вопросам свободы слова (30%) и комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (33%).

