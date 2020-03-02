ОПОРА опубликовала ТОП-12 нардепов-"прогульщиков" за полгода: инфографика

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

За полгода работы Верховной Рады девятого созыва наибольшее количество голосований пропустили депутаты от фракций Оппозиционная платформа - За жизнь, Батькивщина, Слуга народа и внефракционные. Об этом пишет ОПОРА.

Сообщается, что больше всего голосований пропустил Вадим Рабинович из ОПЗЖ (74%). На втором и третьем местах – его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%).

Кроме того, в списке "прогульщиков" оказались Александр Дубинский (СН), Анжелика Лабунская (Батькивщина), Юлия Тимошенко (Батькивщина), Любовь Шпак (СН), Виталий Данилов (Батькивщина), Игорь Кисилев (ОПЗЖ), Олег Волошин (ОПЗЖ), Дмитрий Шенцев (внефракционные) и Юрий Солод (ОПЗЖ).

Отмечается, что согласно принятым в октябре изменений в законодательство посещаемость народными депутатами пленарных заседаний измеряется участием их в голосованиях. То есть, если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях. Таким образом Верховная Рада отказалась от письменной регистрации депутатов. К тем избранникам, которые не будут участвовать в голосованиях, будут применяться финансовые санкции. Такая процедура действует в отношении депутатов, которые пропустили более 30% голосований в парламенте.

В ноябре 2019 года Комитет избирателей подсчитал, что только 299 депутатов из 423 посетили все семь заседаний Верховной Рады в ноябре, что составляет 70% от состава парламента.

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