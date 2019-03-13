Украинцы назвали самые актуальные проблемы страны - опрос Социс

Донбасс (фото - Facebook/фонд Повернись живим)

Наиболее актуальными проблемами граждане Украины считают войну в Донбассе, высокие коммунальные тарифы и низкий уровень зарплаты и пенсий. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Социс с 5 по 10 марта 2019 года.

Согласно опросу, основной проблемой в Украине 61% респондентов считает войну на востоке страны, 55,5% назвали главной проблемой повышение тарифов на коммунальные услуги, 55,2% - низкий уровень зарплат и пенсий, 30,9% - рост цен на товары и инфляцию. Проблемой безработицы озадачены 22,5% опрошенных.

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Коррупцию в центральных органах власти участники опроса поставили на шестое место по актуальности проблем (21,8%). Коррупция в силовых органах - на седьмом месте (10,2%).

Есть и другие проблемы: разрыв между бедными и богатыми (10,0%), некачественное медицинское обслуживание (9,9%), недостаточный уровень соцзащиты (4,3%), преступность (3,0%), ущемление малого бизнеса (2,9%), недоступность качественного образование (1,8), отсутствие свободы слова и демократии (0,9%).

Кроме того, только 7,4% опрошенных украинцев считают ситуацию в стране стабильной. 70,5% назвали ситуацию напряженной, 17,2% - взрывоопасной и 5% украинцев отказались отвечать на вопрос.

Опрос был проведен методом личного формализованного интервью среди 2000 респондентов старше 18 лет на подконтрольных Киеву территориях без учета оккупированных Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%.