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Красный Крест нам запрещает использовать эмблему. И это показательно – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 12:10
Красный Крест нам запрещает использовать эмблему. И это показательно – Зеленский - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Тернопольской ОГА

Президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией, что Красный Крест запретил Украине использовать их эмблему на машинах гуманитарной миссии.

"Мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах, выполняющих гуманитарные миссии. Запрещает красный крест, будто это их собственность. И это показательно", – сказал Зеленский в утреннем обращении.

По его мнению, это говорит о том, что некоторые люди, очень влиятельные люди, решили поставить крест на украинцах.

"Но я этого не допущу. Мы этого не допустим. Наши друзья. Они рядом с нами", – сказал президент.

Зеленский заверил, что будет обращаться непосредственно к народам мира, "если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну, этот геноцид".

Напомним, в 10:00 8 марта началась эвакуация гражданского населения из города Сумы. Есть официальный маршрут, по которому будет двигаться колонна. Любое отклонение может быть опасно, предостерегла Ирина Верещук.

Катерина Амеліна
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гуманитарная помощь Владимир Зеленский Красный Крест война с россией
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