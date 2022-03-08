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Режим тишины. Из Сум объявили эвакуацию: официальный маршрут

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 09:18
Режим тишины. Из Сум объявили эвакуацию: официальный маршрут - Фото
Фото: Inna Malyonkina

8 марта должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы, сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в утреннем обращении.

Эвакуация будет проходить по маршруту: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава.

Никакие другие маршруты не соглашались, подчеркнула Верещук.

В 10 часов утра первая колонна должна начать движение. За колонной будут двигаться гражданские на собственном автотранспорте.

В связи с этим согласовали режим тишины с 9:00 до 21:00.

Также заработает гуманитарный коридор по доставке продуктов и лекарств в Сумы. По маршруту: Лохвица, Андрияшевка, Ромны, Недригайлов, Сумы.

По словам Верещук, уже есть информация, что Россия готовит срыв и манипуляции, чтобы заставить людей поехать по другому пути несогласованным и опасным.

Украина призывает РФ не прибегать к провокациям.

Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Катерина Амеліна
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