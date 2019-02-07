Красный Крест направил в Донбасс около 100 тонн гумпомощи

Международный комитет Красный Крест доставил в Донбасс партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Через пропускной пункт Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины въехали 7 грузовиков Красного Креста. Жителям Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гумпомощи", - говорится в сообщении.
Среди прочего, в гуманитарную помощь входили продуктовые и гигиенические наборы, оргтехника, а также медицинские препараты и оборудование.
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