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07.02.2019, 10:15

Красный Крест направил в Донбасс около 100 тонн гумпомощи

Красный Крест направил в Донбасс около 100 тонн гумпомощи - Фото
Фото: Twitter/ICRC_ua

На оккупированную территорию Украины въехали 7 грузовиков Красного Креста с продуктовыми и гигиеническими наборами, медпрепаратами и оргтехникой

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Международный комитет Красный Крест доставил в Донбасс партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через пропускной пункт Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины въехали 7 грузовиков Красного Креста. Жителям Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гумпомощи", - говорится в сообщении.

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Среди прочего, в гуманитарную помощь входили продуктовые и гигиенические наборы, оргтехника, а также медицинские препараты и оборудование.

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Теги: война, Донбасс, красный крест, гумпомощь
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