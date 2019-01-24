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Боты:
24.01.2019, 15:27

Кремль готовит три сценария по выборам в Украине - разведка

Кремль готовит три сценария по выборам в Украине - разведка - Фото
Егор Божок (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава службы внешней разведки Евгений Божок подчеркнул, что перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос"

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Российские спецслужбы получили дополнительно $350 млн для вмешательства в выборы в Украине и подготовили специально три сценария развития событий.  Об этом в интервью Укринформу заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок.

"Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить $350 млн своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине", - сказал Божок.

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По его словам, перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году.

"Закрыть" означает вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло. Для этого в Кремле базируются на трех сценариях развития событий в Украине", - подчеркнул Божок.

Он уточнил, что первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов.

"В случае провала пророссийских или тех, что устраивают Россию, сил на президентских выборах, будет применяться другой сценарий, а именно - внутренняя дестабилизация или так называемый "контролируемый хаос", чтобы заставить Украину силой принять условия, которые выдвигает Кремль", - объяснил глава службы внешней разведки.

Божок подчеркнул, что третий сценарий Кремля - это военная операция. "В случае невозможности применения первых двух сценариев, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины. Вероятность реализации 2 или 3 сценариев очень высока. Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина", - добавил Божок.

Отвечая на вопрос, на что пойдут $350 млн, глава службы внешней разведки сказал: "На все - проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, для подготовки кибератак ... Задача, стоящая перед всеми спецслужбами Российской Федерации, - "кто угодно, только не Порошенко".

23 января 2019 года в ЦИК напомнили другим странам и международным организациям, которые хотят направить наблюдателей на президентские выборы, что РФ в Украине признана государством-агрессором.

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Теги: петр порошенко, владимир путин, кремль, выборы-2019, Егор Божок, глава внешней разведки, сценарии
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