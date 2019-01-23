Выборы-2019. ЦИК обратилась к наблюдателям по поводу России

россия крым граница epa

Центральная избирательная комиссия напомнила иностранным государствам и международным организациям, которые планируют направлять наблюдателей в Украину на президентские выборы, о том, что Россия в Украине признана государством-агрессором. Об этом говорится в опубликованном сегодня обращении ЦИК.

Там подчеркнули, что комиссия занимает "последовательную позицию по минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года".

Реклама

Именно поэтому, как сказано в заявлении, ЦИК обращает внимание, что законом Украины РФ признана государством-агрессором, которое осуществляет временную оккупацию части ее территории.

Также в ЦИК напомнили, что в Украине действует уголовная ответственность за пересечение государственной границы с целью причинения вреда национальным интересам.

"В связи с этим ЦИК просит иностранные государства и международные организации учесть указанную информацию при принятии решения о направлении официальных наблюдателей", - говорится в обращении.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия планирует направить своих представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ, которая будет работать на выборах президента в Украине.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Министерство иностранных дел не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборы президента Украины.