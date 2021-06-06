UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Кремль хотел решить мой вопрос". Оппозиционер из России сбежал в Украину

06.06.2021, 22:29
Дмитрий Гудков (Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV)

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул РФ и приехал в Украину. Об этом Гудков сообщил в Facebook, а росСМИ заявили, что его супруга подтвердила подлинность этого поста.

По словам Гудкова, несколько человек из окружения администрации президента РФ Владимира Путина сообщили, что если он не покинет страну, то уголовное дело против него будет продолжено, вплоть до ареста.

Гудков считает, что уголовное дело, по которому он проходит как подозреваемый, возбуждено, чтобы не допустить его на выборы и "выдавить из страны как минимум до дня голосования".

"Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", – написал российский оппозиционер. 

Как отметил Гудков, информацию об угрозах и рисках получили также его родные и близкие.

Сейчас он едет в Киев.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня – у Евгения Киселева)", – написал Гудков.

СПРАВКА. Дмитрий Гудков – российский политик, общественный деятель, оппозиционер. Председатель Партии перемен (с 23 июня 2018 по 30 марта 2020 года). Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VI созыва (с 21 декабря 2011 по 18 сентября 2016). Гудков – один из немногих депутатов, которые не голосовали за "присоединение" оккупированного Крыма к России.
  • 1 июня Гудкова задержали в России как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за якобы неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Спустя два дня политика освободили.

Читайте также: Пограничники поймали нелегала: он закопал паспорт РФ в лесу и представлялся украинцем

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Дмитрий Гудков
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 