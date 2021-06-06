"Кремль хотел решить мой вопрос". Оппозиционер из России сбежал в Украину

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул РФ и приехал в Украину. Об этом Гудков сообщил в Facebook, а росСМИ заявили, что его супруга подтвердила подлинность этого поста.

По словам Гудкова, несколько человек из окружения администрации президента РФ Владимира Путина сообщили, что если он не покинет страну, то уголовное дело против него будет продолжено, вплоть до ареста.

Гудков считает, что уголовное дело, по которому он проходит как подозреваемый, возбуждено, чтобы не допустить его на выборы и "выдавить из страны как минимум до дня голосования".

"Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", – написал российский оппозиционер.

Как отметил Гудков, информацию об угрозах и рисках получили также его родные и близкие.

Сейчас он едет в Киев.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня – у Евгения Киселева)", – написал Гудков.

СПРАВКА. Дмитрий Гудков – российский политик, общественный деятель, оппозиционер. Председатель Партии перемен (с 23 июня 2018 по 30 марта 2020 года). Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VI созыва (с 21 декабря 2011 по 18 сентября 2016). Гудков – один из немногих депутатов, которые не голосовали за "присоединение" оккупированного Крыма к России.

1 июня Гудкова задержали в России как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за якобы неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Спустя два дня политика освободили.

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Наталия Медведева

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