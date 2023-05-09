Кремль использует голод как оружие, это недопустимо – США и Британия

Россия пытается использовать угрозу глобального продовольственного кризиса как оружие для достижения собственных целей, и такая ситуация недопустима. Об этом заявили на совместном брифинге в Вашингтоне глава Госдепартамента Энтони Блинкен и глава британского Форин Оффис Джеймс Клеверли, сообщает The Guardian.

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Клеверли и Блинкен призвали Россию не использовать глобальный голод как инструмент войны и прекратить шантажировать мир выходом из Черноморского зернового соглашения.

Блинкен напомнил, что в последние дни Россия вновь вернулась к блокированию движения судов в рамках зернового коридора из портов Украины.

"Это циничное действие, которое напрямую приводит к уменьшению поставок продовольствия на глобальные рынки и для нуждающимся в Африке, на Ближнем Востоке и во всем мире", – сказал госсекретарь США.

Блинкен выразил благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и турецким дипломатам "за усилия по выходу из тупика", однако подчеркнул, что "мир не должен каждые несколько недель напоминать Москве, чтобы она прекратила использовать голод в качестве оружия в своих целях".

Клеверли поддержал Блинкена и добавил, что "Россия должна отказаться от блокирования Черноморской зерновой инициативы и сделать это немедленно".

"Они должны разблокировать поставки продовольствия для людей, которые в них больше всего нуждаются. Это отвратительно, что они используют голод в развивающихся странах как рычаг в войне против Украины", – сказал глава британского МИД.

Сегодня минобороны Турции сообщило, что переговоры по продлению зернового соглашения пройдут в Стамбуле 10-11 мая.

СПРАВКА. 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение о безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом были поставлены представителями Украины, ООН и Турции. Россия заключила с Турцией и ООН собственное аналогичное соглашение.

8 мая Россия снова заблокировала работу Черноморской зерновой инициативы, отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.

9 мая турецкие медиа сообщили о возобновлении работы зернового коридора.

Россия угрожает 18 мая выйти из зерновой инициативы.

Сергій Бережний

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