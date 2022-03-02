Кремль может объявить Януковича "президентом Украины". Сейчас беглый президент в Минске
02.03.2022, 12:07
Фото: EPA
На сегодня беглый президент Виктор Янукович находится в Минске, где Кремль готовит его к спецоперации.
Об этом пишет УП, ссылаясь на источник в украинской разведке.
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Как сообщается, по одному из сценариев Януковича попытаются объявить там "президентом Украины".
Согласно полученной информации, Кремль может готовить информационную операцию или акции по возвращению Януковича в Украину.
В ближайшее время также возможна публикация его обращения к украинскому народу.
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