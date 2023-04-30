Кремль не оставляет Грузии другой возможности, кроме вступления в НАТО – президент
Агрессия против Украины разоблачила перед всем миром природу российского империализма. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Беспощадная агрессия против Украины "разоблачила перед всем миром природу российского империализма", заявила Зурабишвили в выступлении перед военными по случаю Дня Сил обороны Грузии.
По ее словам, вторжение России "потрясло мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма".
При этом, отметила президент Грузии, силы вторжения не могут победить тех, кто защищает свою страну.
"Это тот пример, который Грузия в своей истории демонстрировала множество раз", – сказал она.
Зурабишвили сказала, что российское вторжение "вызвало новое понимание масштабов угрозы всему миру, и тем более Европейскому континенту", и привело к оказанию беспрецедентной помощи Украине, увеличению военных бюджетов и усилению значения Североатлантический альянс. "Это доказывает и вступление в НАТО Швеции и Финляндии", – подчеркнула она.
Президент считает, что Грузия "не должна жалеть усилий для интеграции в Североатлантический альянс" и надеется, что "Вильнюсский саммит окажется знаковым в этом отношении".
"Наши партнеры должны понимать, что настало время принимать твердые решения и не колебаться. Наш ответ России должен быть четким и единым", – заявила Зурабишвили.
- 31 марта Зурабишвили назвала "конспирологией" заявление премьера Гарибашвили, который в выступлении в парламенте 24 марта сказал, что Евросоюз якобы участвует в "заговоре против Грузии", чтобы заставить ее "открыть второй фронт против России".
Комментарии