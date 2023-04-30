Кремль не оставляет Грузии другой возможности, кроме вступления в НАТО – президент

Агрессия против Украины разоблачила перед всем миром природу российского империализма. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Беспощадная агрессия против Украины "разоблачила перед всем миром природу российского империализма", заявила Зурабишвили в выступлении перед военными по случаю Дня Сил обороны Грузии.

По ее словам, вторжение России "потрясло мир, поскольку были проигнорированы все принципы международного права и гуманизма".

При этом, отметила президент Грузии, силы вторжения не могут победить тех, кто защищает свою страну.

"Это тот пример, который Грузия в своей истории демонстрировала множество раз", – сказал она.

Зурабишвили сказала, что российское вторжение "вызвало новое понимание масштабов угрозы всему миру, и тем более Европейскому континенту", и привело к оказанию беспрецедентной помощи Украине, увеличению военных бюджетов и усилению значения Североатлантический альянс. "Это доказывает и вступление в НАТО Швеции и Финляндии", – подчеркнула она.

Президент считает, что Грузия "не должна жалеть усилий для интеграции в Североатлантический альянс" и надеется, что "Вильнюсский саммит окажется знаковым в этом отношении".

"Наши партнеры должны понимать, что настало время принимать твердые решения и не колебаться. Наш ответ России должен быть четким и единым", – заявила Зурабишвили.

31 марта Зурабишвили назвала "конспирологией" заявление премьера Гарибашвили, который в выступлении в парламенте 24 марта сказал, что Евросоюз якобы участвует в "заговоре против Грузии", чтобы заставить ее "открыть второй фронт против России".

Сергій Бережний

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