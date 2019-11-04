Криклий рассказал о влиянии Авакова в правительстве

Владислав Криклий (Фото: Rail Expo/railpromgruz/Facebook)

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал в интервью РБК-Украина, что министр внутренних дел Арсен Аваков не пытается влиять на коллег по Кабмину с высоты своего политического опыта.

"Он более опытный как политик, потому что большинство из нас впервые в политике или на госслужбе. Но какого-либо влияния или явных попыток на что-то влиять я не вижу", - рассказал Криклий.

Он также добавил, что Аваков не пытается влиять на кадровую политику в Укрзализныци.

"Что касается протекции - а какая там протекция может быть? Сейчас нет Кабмина Народного фронта, нет квот Народного фронта. Я просто не понимаю, как теоретически они бы могли обеспечить какую-то протекцию Кравцову (глава УЗ, - ред.)", - подытожил Криклий.

Читайте также: Аваков: Не верю, что мира с Россией можно добиться переговорами