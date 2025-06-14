Криптовалюта, сувениры и недвижимость: Трамп задекларировал более $1,6 млрд дохода

Декларация была подана 13 июня, но не указано, какой период она охватывает

Мелания и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALEXANDER DRAGO)

Президент США Дональд Трамп задекларировал более $1,6 млрд дохода с криптовалюты, недвижимости и продажи брендированных товаров – в частности кроссовок, парфюмерии, часов, книг и даже Библий с его именем. Такие данные содержатся в финансовой декларации, которую приводит агентство Reuters.

В целом, по подсчетам журналистов, Трамп владеет активами минимум на $1,6 млрд. Хотя он ранее заявлял, что передал свой бизнес в траст под руководством детей, документы свидетельствуют: доходы от него он все еще получает лично. Это вызвало обвинение в конфликте интересов, ведь некоторые компании Трампа, в частности в сфере криптовалюты, могли выиграть от его политических решений, отмечает Reuters.

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Декларация была подана 13 июня, но не указано, какой период она охватывает. Одна лишь мем-криптомонета $TRUMP, выпущенная в начале года, принесла Трампу около $320 млн комиссионных.

Еще более $400 млн его семья заработала через компанию World Liberty Financial, работающую в сфере децентрализованных финансов. Сам Трамп задекларировал более $57 млн дохода от продажи токенов этой фирмы.

Среди активов Трампа – и доля в Trump Media & Technology Group, которой принадлежит соцсеть Truth Social.

Также он получил не менее $12 млн дивидендов и процентов от инвестиций на сумму более $200 млн.

Существенный доход принесла и его недвижимость во Флориде. Только гольф-курорт Trump National Doral вблизи Майами дал более $110 млн. Вместе с другими гольф-клубами и клубом Mar-a-Lago эти объекты принесли ему более $217 млн.

Среди прочих прибылей – более $1 млн роялти от Greenwood Bible, почти $3 млн от продажи часов, кроссовок и духов под брендом Trump. Также он задекларировал более $1 млн от продажи собственных NFT-карт с изображением себя, а его жена Мелания – еще более $200 000 за лицензии на свою цифровую коллекцию.