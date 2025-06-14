Криптовалюта, сувеніри та нерухомість: Трамп задекларував понад $1,6 млрд доходу

Декларацію було подано 13 червня, але не вказано, який період вона охоплює

Меланія та Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ALEXANDER DRAGO)

Президент США Дональд Трамп задекларував понад $1,6 млрд доходу з криптовалюти, нерухомості та продажу брендованих товарів – зокрема кросівок, парфумів, годинників, книг і навіть Біблій з його іменем. Такі дані містяться у фінансовій декларації, яку наводить агентство Reuters.

Загалом, за підрахунками журналістів, Трамп володіє активами щонайменше на $1,6 млрд. Хоча він раніше заявляв, що передав свій бізнес у траст під керівництвом дітей, документи свідчать: прибутки з нього він усе ще отримує особисто. Це викликало звинувачення у конфлікті інтересів, адже деякі компанії Трампа, зокрема у сфері криптовалюти, могли виграти від його політичних рішень, зазначає Reuters.

Декларація була подана 13 червня, але не вказано, який період вона охоплює. Одна лише мем-криптомонета $TRUMP, випущена на початку року, принесла Трампу близько $320 млн комісійних.

Ще понад $400 млн його родина заробила через компанію World Liberty Financial, що працює у сфері децентралізованих фінансів. Сам Трамп задекларував понад $57 млн доходу від продажу токенів цієї фірми.

Серед активів Трампа – і частка в Trump Media & Technology Group, якій належить соцмережа Truth Social.

Також він отримав щонайменше $12 млн дивідендів та відсотків від інвестицій на суму понад $200 млн.

Суттєвий дохід принесла і його нерухомість у Флориді. Лише гольф-курорт Trump National Doral поблизу Маямі дав понад $110 млн. Разом з іншими гольф-клубами та клубом Mar-a-Lago ці об’єкти принесли йому понад $217 млн.

Серед інших прибутків – понад $1 млн роялті від Greenwood Bible, майже $3 млн від продажу годинників, кросівок і парфумів під брендом Trump. Також він задекларував понад $1 млн від продажу власних NFT-карток із зображенням себе, а його дружина Меланія – ще понад $200 000 за ліцензії на свою цифрову колекцію.