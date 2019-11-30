Кривонос об увольнении с должностей СНБО: Совбез стал посмешищем

Сергей Кривонос (фото - аккаунт в Facebook)

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса с должности и.о. руководителя рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Также Зеленский вывел Кривоноса из состава Комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Кривонос прокомментировал увольнение в Facebook, заявив, что эта "новость застала его в дороге", а также, по его мнению, "СНБО превратился в посмешище с клоунами".