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СНБО. Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке

СНБО. Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке - Фото
Сергей Кривонос (фото - пресс-служба СНБО)
30.10.2019, 13:48

Заместитель секретаря СНБО заявил, что не будет подавать в отставку и скоро встретится в президентом

Секретарь СНБО Алексей Данилов не видит на должности своего заместителя Сергея Кривоноса. Об этом в интервью Апострофу заявил Кривонос.

По его словам, у него был разговор с Даниловым.

"Алексей Мячеславович не видит меня на месте заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю. Но я благодарен, что он честно мне об этом сказал", - отметил Кривонос.

Он подчеркнул, что не намерен подавать в отставку.  

"Это не его (секретаря СНБО, - ред.) прерогатива, назначать и увольнять заместителей секретаря СНБО. Это прерогатива президента. Скоро у меня должна состояться встреча с Владимиром Александровичем Зеленским, на которой я у него спрошу – нужен ли я на этой должности. Предоставлю ему отчет, что уже сделано мною и моей командой, что мы еще планируем сделать и в какие сроки", - отметил Кривонос.

Он не стал комментировать недавние назначения представителей шоу-бизнеса, "кварталовцев" Сергея Сивохи и Максима Ткаченко советниками Данилова.

"Задайте этот вопрос секретарю СНБО. Он же их подбирает. Значит, чем-то руководствуется", - отметил Кривонос.

  • 12 марта 2019 года Кривонос был назначен заместителем секретаря СНБО.
  • Кривонос до этого был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.
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Владимир Зеленский отставка сергей кривонос Алексей Данилов
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