СНБО. Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке

Сергей Кривонос (фото - пресс-служба СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов не видит на должности своего заместителя Сергея Кривоноса. Об этом в интервью Апострофу заявил Кривонос.

По его словам, у него был разговор с Даниловым.

"Алексей Мячеславович не видит меня на месте заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю. Но я благодарен, что он честно мне об этом сказал", - отметил Кривонос.

Он подчеркнул, что не намерен подавать в отставку.

"Это не его (секретаря СНБО, - ред.) прерогатива, назначать и увольнять заместителей секретаря СНБО. Это прерогатива президента. Скоро у меня должна состояться встреча с Владимиром Александровичем Зеленским, на которой я у него спрошу – нужен ли я на этой должности. Предоставлю ему отчет, что уже сделано мною и моей командой, что мы еще планируем сделать и в какие сроки", - отметил Кривонос.

Он не стал комментировать недавние назначения представителей шоу-бизнеса, "кварталовцев" Сергея Сивохи и Максима Ткаченко советниками Данилова.

"Задайте этот вопрос секретарю СНБО. Он же их подбирает. Значит, чем-то руководствуется", - отметил Кривонос.