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12.03.2019, 13:55

Сергей Кривонос назначен заместителем Турчинова

Сергей Кривонос назначен заместителем Турчинова - Фото
Сергей Кривонос (фото - аккаунт в Facebook)

Сергей Кривонос до назначения был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ

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Сергей Кривонос назначен заместителем секретаря СНБО. Об этом сообщили LIGA.net источники в СНБО и Администрации президента

В ближайшее время ожидается появление соответствующего указа президента.

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Кривонос до этого был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

6 марта он снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Петра Порошенко.

12 марта Порошенко заявил, что назначит на должность в Совет национальной безопасности и обороны чиновника, который займет там место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования: они вместе с другими людьми якобы принимали участие в коррупционных схемах на закупках контрабандных комплектующих для ОПК.

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Теги: петр порошенко, снбо, сергей кривонос, олег гладковский
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