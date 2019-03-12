Сергей Кривонос назначен заместителем Турчинова

Сергей Кривонос (фото - аккаунт в Facebook)

Сергей Кривонос назначен заместителем секретаря СНБО. Об этом сообщили LIGA.net источники в СНБО и Администрации президента

В ближайшее время ожидается появление соответствующего указа президента.

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Кривонос до этого был первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

6 марта он снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Петра Порошенко.

12 марта Порошенко заявил, что назначит на должность в Совет национальной безопасности и обороны чиновника, который займет там место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования: они вместе с другими людьми якобы принимали участие в коррупционных схемах на закупках контрабандных комплектующих для ОПК.