Порошенко анонсировал назначение вместо уволенного Гладковского

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко заявил, что 12 марта назначит на должность в Совет национальной безопасности и обороны чиновника, который займет там место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом глава государства сообщил на форуме по энергоэффективности.

"Сегодня я подпишу указ об очень важном назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросом перевооружением Вооруженных Сил и других военных формирований, а также вопросами сотрудничества с НАТО", - сказал он.

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Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования: они вместе с другими людьми якобы принимали участие в коррупционных схемах на закупках контрабандных комплектующих для ОПК.