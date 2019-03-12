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12.03.2019, 12:16

Порошенко анонсировал назначение вместо уволенного Гладковского

Порошенко анонсировал назначение вместо уволенного Гладковского - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Сегодня президент собирается назвать имя того, кто заменит в СНБО высокопоставленного фигуранта скандала о хищениях в Укроборонпроме

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Президент Петр Порошенко заявил, что 12 марта назначит на должность в Совет национальной безопасности и обороны чиновника, который займет там место уволенного после коррупционного скандала экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом глава государства сообщил на форуме по энергоэффективности.

"Сегодня я подпишу указ об очень важном назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины. Человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству. Появится человек, который будет непосредственно заниматься вопросом перевооружением Вооруженных Сил и других военных формирований, а также вопросами сотрудничества с НАТО", - сказал он.

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Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования: они вместе с другими людьми якобы принимали участие в коррупционных схемах на закупках контрабандных комплектующих для ОПК.

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Теги: коррупция, петр порошенко, увольнение, назначение, снбо, замена, олег гладковский
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