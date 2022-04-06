Кривой Рог. На самом опасном направлении освобождены три населенных пункта – Вилкул

На самом опасном направлении наступления войск РФ на Кривой Рог освобождено три населенных пункта. Об этом сообщил в Facebook глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

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"Благодаря мужеству и героизму Вооруженных Сил Украины освобождены Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка в Херсонской области", – написал он.

По словам Вилкула, эти населенные пункты находятся на самом опасном для Кривого Рога направлении – южном.

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Марк Сировой

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