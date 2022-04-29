Круглое число. Украинские силы уничтожили 23 000 оккупантов – сводка потерь армии РФ
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 200 российских военных, больше всего – под Изюмом. С начала войны армия РФ потеряла 23 000 военных убитыми, передает Генштаб ВСУ.
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По данным ГШ, с 24 февраля по утро 29 апреля армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано
танков ‒ 986 единиц (+16),
боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29),
артиллерийских систем – 435 (+4),
РСЗО – 151 (0),
средств ПВО – 73 (+1),
самолетов – 189 (+2),
вертолетов – 155 (0),
автомобильной техники – 1695 (+7),
кораблей/катеров – 8 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).
спецтехники – 31 (0),
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
Отмечается, что наибольшие потери армия РФ вчера несла на Изюмском направлении.
- По данным Пентагона, в Украине воюют 92 российских батальонно-тактических группы (одна БТГ – от 600 до 1000 человек).
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