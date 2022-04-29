Круглое число. Украинские силы уничтожили 23 000 оккупантов – сводка потерь армии РФ

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 200 российских военных, больше всего – под Изюмом. С начала войны армия РФ потеряла 23 000 военных убитыми, передает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГШ, с 24 февраля по утро 29 апреля армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано

танков ‒ 986 единиц (+16),

боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29),

артиллерийских систем – 435 (+4),

РСЗО – 151 (0),

средств ПВО – 73 (+1),

самолетов – 189 (+2),

вертолетов – 155 (0),

автомобильной техники – 1695 (+7),

кораблей/катеров – 8 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14).

спецтехники – 31 (0),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

Отмечается, что наибольшие потери армия РФ вчера несла на Изюмском направлении.

По данным Пентагона, в Украине воюют 92 российских батальонно-тактических группы (одна БТГ – от 600 до 1000 человек).

Читайте также: Украинские войска маневрируют и наносят контрудары. РФ хочет удержаться под Харьковом – ГШ

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.