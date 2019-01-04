Крым превратился в огромную военную базу - Ельченко

Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Страна-агрессор Россия разместила во временно оккупированном Крыму больше военных сил, чем во времена СССР. Об этом в интервью Укринформу заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.



"Сейчас весь полуостров превратился в огромную военную базу. Мне кажется, российских военных сил там сейчас даже больше, чем в советское время. Речь идет и о новейших ракетных комплексах, и обо всем остальном. Количество военной техники в Крыму и вокруг ныне превышает все допустимые лимиты, в том числе соглашения, ограничивающие военное присутствие России на южном фланге", - отметил Ельченко.

По его словам, Россия пытается постепенно "приучить мировое общественное, экспертную и географическую мнению к убеждению, что Крым - это уже Россия, и все - вопрос больше не существует".

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"В этой резолюции (о Крыме, - ред.) содержится целый отдельный параграф, обязывающий всю систему ООН называть Крым временно оккупированным Россией", - уточнил Ельченко.

18 декабря Ельченко сказал, что Украина сама предложила Генеральной ассамблее ООН принимать резолюцию по милитаризации Россией Крыма не простым большинством, а двумя третями голосов.

Ельченко заявил, что это был "шаг на опережение" и удалось нивелировать угрозу принятия поправок группы друзей России.

Специальные дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях Украины предварительно запланированы в Генеральной ассамблее ООН на конец февраля 2019 года