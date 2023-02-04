"Крышевание" борделей. Арестован замглавы Департамента миграционной полиции

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца без права на внесение залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции, подозреваемого в "крышевании" борделей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении по трем статьям: о создании, руководстве преступным сообществом или организацией, о создании или содержании мест разврата и о сутенерстве или вовлечении в занятие проституцией.

По данным следствия, деятельность преступной организации возглавлял замглавы Департамента миграционной полиции. Правоохранители провели 30 обысков и задержали 15 участников группировки.

Еще три человека, которые вербовали женщин предоставлять интимные услуги за деньги, арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 000 грн.

1 января ОГП заявил о разоблачении группировки во главе с руководством Департамента миграционной полиции, которая "крышевала" деятельность по предоставлению интимных услуг.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.