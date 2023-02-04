UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Крышевание" борделей. Арестован замглавы Департамента миграционной полиции

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 15:32
Фото - Київська міська прокуратура

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца без права на внесение залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции, подозреваемого в "крышевании" борделей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении по трем статьям: о создании, руководстве преступным сообществом или организацией, о создании или содержании мест разврата и о сутенерстве или вовлечении в занятие проституцией.

По данным следствия, деятельность преступной организации возглавлял замглавы Департамента миграционной полиции. Правоохранители провели 30 обысков и задержали 15 участников группировки.

Еще три человека, которые вербовали женщин предоставлять интимные услуги за деньги, арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 000 грн.

"Крышевание" борделей. Арестован замглавы Департамента миграционной полиции
  • 1 января ОГП заявил о разоблачении группировки во главе с руководством Департамента миграционной полиции, которая "крышевала" деятельность по предоставлению интимных услуг.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бордель крышевание арест департамент миграционной полиции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 