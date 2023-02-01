ОГП заявил о разоблачении руководства департамента полиции на "крышевании" борделей

Офис генпрокурора заявил о разоблачении группировки во главе с руководством Департамента миграционной полиции, которая "крышевала" деятельность по предоставлению интимных услуг.

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По данным ОГП, в группировку входили 15 человек, они обеспечивали деятельность мест разврата в Киеве, а также занимались сутенерством в Украине и за границей.

По данным следствия, деятельность возглавлял замглавы Департамента миграционной полиции Нацполиции. Он якобы привлек двух граждан Украины, создавших разветвленную сеть салонов предоставления интимных услуг в Киеве.

"Они снимали квартиры в центральных районах столицы, которые обустраивали для предоставления интимных услуг. На "работу" приглашали молодых девушек от 18 до 30 лет", – сообщают в ОГП.

Правоохранители утверждают, что перевозкой девушек к "клиентам" занимались водители, являвшиеся сотрудниками полиции, органов власти и госпредприятий. У них были специальные разрешения на перемещения в ночное время.

Также, по данным ОГП, к деятельности преступной организации был привлечен руководитель одного из структурных подразделений ГУ Нацполиции в Киеве. Он якобы обеспечивал устранение конкурирующих "салонов", вербовку девушек, "работавших" на конкурентов, а впоследствии, с разрешения руководителя преступной организации, начал создавать собственную сеть борделей.

По данным ОГП, преступная организация также активно развивала направление предоставления элитных эскорт-услуг, в том числе за границей. Для этого заместитель руководителя Департамента, имитируя выполнение возложенных на его подразделение задач, инициировал обыски у лиц, которые могли быть причастны к сутенерству, и в ходе обысков вербовал их.

Проведено более 30 обысков по адресам борделей и местам жительства, работы участников преступной группы, а также в админзданиях Нацполиции. Задержаны 15 человек.

Сегодня в Украине был "день обысков". Они проходили у Коломойского, Авакова, Столара, бывших чиновников Минобороны, руководства налоговой Киева, участников псевдо-добробатов, которые "выбивали" деньги с предпринимателей.

Оксана Житнюк

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