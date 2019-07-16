КСУ аргументировал свое решение по закону о декоммунизации

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Конституционном суде аргументировали свое решение о признании конституционным закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте КСУ.

Там считают, что право на свободу мысли и слова не является абсолютным и может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности.

В КСУ считают, что "по своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики – тождественными".

В суде отметили, что коммунистические символы несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство.

Символы коммунистического режима активно применялись в 2014 году для искусственной дестабилизации обстановки в Украине, для оправдания аннексии Россией Крыма и агрессии в Донбассе.

"Итак, осуждение законом нацистского режима и коммунистического режима и установления запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью - не допустить возврата к тоталитарному прошлому", - говорится в сообщении суда.

Решение КСУ является обязательным и окончательным, оно не может быть обжаловано.

Ранее стало известно, что Конституционный суд также признал конституционным закон об образовании.