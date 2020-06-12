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КСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судей

КСУ отменил уголовную ответственность за заведомо неправосудные решения судей - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)
12.06.2020, 15:16

У Рады есть шесть месяцев, чтобы привести положения статьи УК об ответственности судей за неправосудные решения в соответствие с Конституцией

Конституционный суд признал не соответствующей Конституции статью 375 Уголовного кодекса, которая устанавливает уголовную ответственность судей за заведомо неправосудное решение. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Представление в КСУ было подано 55 нардепами.

Суд признал, что статья 375 УК противоречит принципу верховенства права. Решение обосновывается тем, что в статье не установлены критерии, по которым приговор, решение или постановление судьи можно считать неправосудным, также не раскрыт смысл слов "заведомо неправосудный".

По мнению судей КСУ, это может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого совершена по этой норме. Установление уголовной ответственности по данной статье создает риски и возможности для влияния на судей, считают в КСУ.

В то же время КСУ считает целесообразным отсрочить утрату действия данной статьи на шесть месяцев со дня принятия решения о ее неконституционности. За это время Верховная Рада должна привести ее в соответствие с Конституцией и решением КСУ.

Денис Юдин
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