КСУ оценил проект Зеленского о законодательной инициативе народа

Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)

Конституционный суд признал законопроект о законодательной инициативе народа соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции, но отметил, что предложенное в проекте изменение делает невозможным реализацию этой инициативы.

КСУ считает, что нет юридических оснований для признания законопроекта несоответствующим требованиям части 1 статьи 157 Конституции, которая не допускает ограничения прав и свобод, нарушения суверенитета Украины.

Однако, говорится в выводе суда, внесение предложенных законопроектом изменений в Конституцию может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

"Согласно части второй статьи 5 Конституции народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установки в Конституции соответствующего количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы предложенное законопроектом положение делает невозможным реализацию такой инициативы", - говорится в выводе КСУ.

В суде подчеркнули, что ограничение законом прав депутатов Рады относительно свободного волеизъявления или ограничение их полномочий недопустимо.

Также КСУ пришел к выводу, что законопроект соответствует статье 158 Конституции, так как Рада в течение года этот документ не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения статьи 93 Конституции.

31 августа президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагается внести изменения в 93-ю статью Конституции, предоставив право законодательной инициативы народу Украины.