КСУ показал вывод по законопроекту об отмене монополии адвокатов

Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)

Законопроект президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии соответствует Конституции. Такой вывод обнародовал Конституционный суд.

Новая власть предлагает изъять из Основного закона норму ст. 131-2, где указано, что "исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения”.

КСУ считает, что предложенные Зеленским изменения "расширяют возможности осуществления представительства в суде".

Там отметили, что понятие "предоставление профессиональной юридической помощи" не тождественно понятию "представительство лица в суде". Первую, по мнению КСУ, могут предоставлять только адвокаты, а вот представлять лицо в суде может как адвокат, так и другое лицо.

Заключение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Теперь законопроект может быть проголосован в Раде.

2 сентября парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Раде направить в КСУ президентский законопроект об отмене адвокатской монополии.