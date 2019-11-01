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КСУ показал вывод по законопроекту об отмене монополии адвокатов

КСУ показал вывод по законопроекту об отмене монополии адвокатов - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)
01.11.2019, 18:40

КСУ считает, что предложенные президентом изменения "расширяют возможности осуществления представительства в суде"

Законопроект президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии соответствует Конституции. Такой вывод обнародовал Конституционный суд.

Новая власть предлагает изъять из Основного закона норму ст. 131-2, где указано, что "исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения”.

КСУ считает, что предложенные Зеленским изменения "расширяют возможности осуществления представительства в суде".

Там отметили, что понятие "предоставление профессиональной юридической помощи" не тождественно понятию "представительство лица в суде". Первую, по мнению КСУ, могут предоставлять только адвокаты, а вот представлять лицо в суде может как адвокат, так и другое лицо.

Заключение КСУ является обязательным, окончательным и не подлежащим обжалованию.

Теперь законопроект может быть проголосован в Раде.

2 сентября парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Раде направить в КСУ президентский законопроект об отмене адвокатской монополии.

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