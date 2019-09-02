В Раде сделали шаг к отмене адвокатской монополии

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Верховной Раде направить в Конституционный суд президентский законопроект об отмене адвокатской монополии. Решение об этом было принято сегодня, 2 сентября, заседание транслировал канал 112 Украина.

"За" проголосовали 15 народных депутатов, "против" - двое, еще трое воздержались.

Речь идет о проекте правок в Конституцию №1013.

Новая власть предлагает изъять из Основного закона норму ст. 131-2, где указано: "исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения”. Рада VIII созыва приняла эту норму в июне 2016 года.

Законопроект был внесен президентом Владимиром Зеленским одним из первых.

Читайте также: Антикоррупционный Зеленский: анализ законодательных инициатив