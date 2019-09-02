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В Раде сделали шаг к отмене адвокатской монополии

В Раде сделали шаг к отмене адвокатской монополии - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.09.2019, 12:35

Исключительное право адвокатов представлять лиц в суде было внесено в Основной закон более трех лет назад

Парламентский комитет по правовой политике рекомендовал Верховной Раде направить в Конституционный суд президентский законопроект об отмене адвокатской монополии. Решение об этом было принято сегодня, 2 сентября, заседание транслировал канал 112 Украина.

"За" проголосовали 15 народных депутатов, "против" - двое, еще трое воздержались.

Речь идет о проекте правок в Конституцию №1013.

Новая власть предлагает изъять из Основного закона норму ст. 131-2, где указано: "исключительно адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения”. Рада VIII созыва приняла эту норму в июне 2016 года.

Законопроект был внесен президентом Владимиром Зеленским одним из первых.

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