КСУ проверит на конституционность "харьковские соглашения" о Черноморском флоте РФ в Крыму

Нардепы обратились в Конституционный суд Украины с представлением о проверке на конституционность соглашения от 2010 года между Киевом и Москвой о пребывании Черноморского флота РФ в Украине, также известном как "харьковские соглашения". Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С представлением о соответствии Конституции данного соглашения обратились 49 депутатов.

Речь идет о соглашении по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного 27 апреля 2010 года соответствующим законом. "Харьковские соглашения" предполагали продление на 25 лет срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Нардепы считают, что обжалуемое соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Конституции, а также утверждают, что соглашение противоречит принципам обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, нардепы отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания. На фоне этого, как считают депутаты, есть основания для признания соглашения неконституционным.

Парламентарии просят КСУ открыть конституционное производство по этому представлению, признать соглашение о Черноморском флоте РФ в Украине неконституционным, признать производство по этому представлению безотлагательным и рассмотреть его в течение месяца.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашние власти Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. В течение 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к такому шагу не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента – 21 апреля 2010 года. В ГБР говорили, что в обмен РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.

В декабре 2022 года ГБР и Офис генпрокурора завершили расследование в отношении Януковича и Азарова за базу армии РФ в Крыму. Правоохранители подчеркнули, что бывшие руководители государства, подписав "предательский" договор, "искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации, и в дальнейшем – вторжения ВС РФ и оккупации ими Крыма".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.