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03.02.2019, 08:56

Кто посетит интронизацию Епифания в день его рождения - интервью

Кто посетит интронизацию Епифания в день его рождения - интервью - Фото
Митрополит Епифаний и Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания состоится сегодня в Киеве

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Сегодня, 3 февраля, состоится возведение на престол (интронизация) митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который стал первым предстоятелем созданной объединительным Собором автокефальной Православной церкви Украины.

Божественная литургия (публичное богослужение) пройдет в Софийском соборе в Киеве. В этот день Епифаний отмечает свое 40-летие. 

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После интронизации он официально станет предстоятелем ПЦУ. После этого члены Синода на первом заседании должны окончательно утвердить соответствующие должности.

"Была избрана дата для того, чтобы в будущем не праздновать день рождения, а объединять уже и день интронизации, и день рождения. Поскольку в православной традиции священнослужители не отмечают так помпезно или торжественно свой день рождения, а в большей степени мы обращаем внимание на день своего небесного покровителя, на день ангела", - отметил предстоятель ПЦУ в интервью Радио Свобода.

"Поэтому и был уже так символично выбран этот день 3 февраля, когда исполняется мне 40 лет и совершить интронизацию как предстоятеля", - добавил он. 

По его словам, на церемонии интронизации будет присутствовать почетный патриарх Филарет, делегация Вселенского патриархата во главе с митрополитом Эммануилом Гальским.

"Будут делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, будут представители со святой горы Афон", - сказал он.

В пресс-службе президента Украины сказали, что участие в литургии примет и глава государства Петр Порошенко.

Читайте также: Епифаний: РПЦ - последний форпост Путина в Украине

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Теги: томос, религия, церковь, автокефалия, епифаний, пцу, интронизация
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