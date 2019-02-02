Епифаний: РПЦ - последний форпост Путина в Украине

Митрополит Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Русская православная церковь является последним форпостом президента РФ Владимира Путина в Украине. Такое мнение предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний высказал Радио Свобода.

"Постепенно Россия будет терять влияние именно через души православных украинцев здесь", - убежден предстоятель.

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Ранее он сообщил, что уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

УПЦ МП заявляла, что по результатам 2018 года в ее составе было 12092 приходов.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.