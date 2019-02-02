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02.02.2019, 15:25

Епифаний: РПЦ - последний форпост Путина в Украине

Епифаний: РПЦ - последний форпост Путина в Украине - Фото
Митрополит Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С укреплением единой украинской церкви Россия будет терять влияние через души православных украинцев, убежден глава ПЦУ

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Русская православная церковь является последним форпостом президента РФ Владимира Путина в Украине. Такое мнение предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний высказал Радио Свобода.

"Постепенно Россия будет терять влияние именно через души православных украинцев здесь", - убежден предстоятель.

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Ранее он сообщил, что уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

УПЦ МП заявляла, что по результатам 2018 года в ее составе было 12092 приходов.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

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Теги: епифаний, пцу, рпц
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