Переходят каждый день: Епифаний рассказал о росте приходов в ПЦУ

Митрополит Епифаний (фото - EPA)

Уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Об этом сообщил глава украинской поместной церкви Епифаний перед форумом "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем" в Киеве, передает Радио Свобода.

"Уже более сотни, и мы слышим ежедневно, что в определенном регионе, в определенной области происходят эти переходы - по два, по три. Мы завершаем на днях юридическое оформление. То есть уже будет зарегистрирован руководящий орган, Киевская метрополия. И, соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав", - сказал Епифаний.

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УПЦ МП заявляла, что по результатам 2018 года в ее составе было 12092 приходов.

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6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.