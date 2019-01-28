В Донбассе бежавший из плена священник перешел в ПЦУ

Священник Павел (скрин из видео)

В новосозданную единую ПЦУ перешел священник, который побывал в плену террористов из Л/ДНР. Об этом сообщает ТСН.

До начала боевых действий, Павел жил в Донецке и был настоятелем прихода, который входил в УПЦ Киевского патриархата.

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Весной 2014 года к священнику в храм пришли террористы взяли настоятеля в плен и три месяца пытали его.

"Когда это все делали осетины и кадыровцы, это одно, а то, что они делали по приказу своего духовного лидера Старца, это позывной, это отец Борис Сосковський патриархии - это второе", - говорит Павел.

По словам Павла, среди террористов оказались те, кого он крестил, и только благодаря им ему удалось бежать.

Теперь священник служит в Бахмуте, в подвале одной из хрущевок.

"Слава Богу, что есть тот подвал", - добавляет Павел.

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