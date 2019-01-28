Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.01.2019, 14:19

В Донбассе бежавший из плена священник перешел в ПЦУ

В Донбассе бежавший из плена священник перешел в ПЦУ - Фото
Священник Павел (скрин из видео)

По словам священника Павла, в плену его три месяца пытали. Теперь он служит в Бахмуте, в подвале старой хрущевки

Реклама
Реклама

В новосозданную единую ПЦУ перешел священник, который побывал в плену террористов из Л/ДНР. Об этом сообщает ТСН.

До начала боевых действий, Павел жил в Донецке и был настоятелем прихода, который входил в УПЦ Киевского патриархата. 

Реклама

Весной 2014 года к священнику в храм пришли террористы взяли настоятеля в плен и три месяца пытали его. 

"Когда это все делали осетины и кадыровцы, это одно, а то, что они делали по приказу своего духовного лидера Старца, это позывной, это отец Борис Сосковський патриархии - это второе", - говорит Павел.

По словам Павла, среди террористов оказались те, кого он крестил, и только благодаря им ему удалось бежать. 

Теперь священник служит в Бахмуте, в подвале одной из хрущевок.

"Слава Богу, что есть тот подвал", - добавляет Павел.

Читайте также: В Донбассе первый священник Московского патриархата перешел в ПЦУ

Отправить:
Распечатать:
Теги: упц кп, война в донбассе, пцу, переход в пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 