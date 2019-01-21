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21.01.2019, 10:51

В Донбассе первый священник Московского патриархата перешел в ПЦУ

В Донбассе первый священник Московского патриархата перешел в ПЦУ - Фото
Отец Владимир (Маглена) (фото - аккаунт в Facebook)

Иерей Владимир Маглена объявил прихожанам церкви в Луганской области о переходе на праздник Крещения

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В Луганской области, в селе Веселое, состоялся первый переход священника УПЦ Московского патриархата Владимира Маглены в новосозданную Православную церковь Украины. Информацию об этом он подтвердил в своем Facebook.

"Один в поле не воин. Спасибо вам друзья, что вы всегда рядом. Это очень чувствуется", - написал он в своем, добавив, что "церковь - это люди".

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Веселое Старобельского района находится в 30 км от границы со страной-агрессором Россией и в 70 км от линии фронта.

Вчера, 20 января, иерей провел свое первое служение совместно с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским ПЦУ Олександром Драбинко в Спасо-Преображенском Соборе в Киеве.

В сюжете ТСН говорится, что священник начал служить в Веселом до войны РФ против Украины. Тогда храма в селе не было, его разрешили построить в бывшем разрушенном здании амбулатории.

Священник сообщил прихожанам о переходе в ПЦУ на праздник Крещения, 19 января. Теперь они вправе определиться, какую церковь посещать. По его словам, к этому решению он готовится несколько месяцев.

Отец Владимир (фото - журналист ТСН Неллі Ковальська/Facebook)

На интерактивной карте переход священника церкви в Веселом уже отображен. На данный момент из УПЦ МП в новосозданную Православную церковь Украины (ПЦУ) перешли уже около 70 приходов.

Смотрите также: "Флот наш российский". Как УПЦ МП в Крыму благословляет на войну

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Теги: томос, Донбасс, автокефалия, луганская область, священник, Православная церковь Украины, пцу, переход в пцу, переход упц мп, веселое, Владимир Маглена
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