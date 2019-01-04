"Флот наш российский". Как УПЦ МП в Крыму благословляет на войну

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В условиях оккупации Крыма Россией митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ (МП) Лазарь и другие священники традиционно освящают завезенное Россией на полуостров вооружение и благословляют оккупантов на войну против Украины. Максим Немирич для Радио Свобода собрал примеры участия крымских епархий УПЦ МП в идеологической войне Кремля. Только за последний месяц 2018 года священники неоднократно участвовали в мероприятиях оккупантов. Реклама

3 декабря в вооруженных силах страны-оккупанта начался новый учебный год, на митинге по этому случаю на так называемой Крымской военно-морской базе выступил военный священник Черноморского флота России Василий Гумаров, который "поздравил присутствующих от имени митрополита Лазаря, военно-политического отдела ЧФ РФ и от себя лично".

"Люди нашей страны могут спокойно работать и воспитывать детей только потому, что знают, что каждый из вас будет до последней капли крови стоять за свою родину, Россию", - сказал он, благословив собравшихся на "ратный труд".

10 декабря в одной из школ крымского села Орловка настоятель храма УПЦ МП Александр Бондаренко (действующий капитан ІІ ранга ЧФ РФ) читал ученикам 9 и 11 классов лекцию на тему российского Дня героев отечества.

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11 декабря руководитель отдела Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП по взаимодействию с оккупационными силовыми структурами Дмитрий Кротков, "причастный к рейдерским захватам храмов УПЦ КП в Симферопольском районе и Севастополе", вручил 35 отряду отдельной бригады войск национальной гвардии РФ икону "святого праведного воина" Федора Ушакова. Она была написана по инициативе ветеранов спецподразделения Альфа. Икону привезли росгвардейцам, что те могли "помолиться перед выполнением служебно-боевых задач".

В тот же день благочинный Севастопольского округа УПЦ МП Сергей Халюта в гарнизонном храме архистратига Михаила освятил Андреевский флаг для принятого в состав ЧФ РФ корабля Орехово-Зуево "не ради войны, но ради мира, чтобы она была устрашением для врагов и супостатов". Представитель церкви добавил, что "флот наш российский будет стоять на Черном море до скончания мира для его сохранения".

13 декабря в церемонии освящения флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ЧФ РФ принял участие священнослужитель УПЦ МП Сергей Халюта, который пригрозил тем, кто подойдет к границам "родины".

В тот же день представитель УПЦ МП Стефан Сломчинский получил медаль за "многолетнее окормление воинов" по случаю 67-летия образования радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ, которые "в мирное время" охраняют госграницы РФ в воздушном пространстве, за "многолетнее окормление воинов".

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18 декабря игумен Свято-Георгиевского мужского монастыря Виссарион Клановец и Василий Гумаров освятили храм бригады разведки ЧФ РФ.

Незадолго после этого Гумаров с помощником командира бригады ПВО по работе с верующими военнослужащими Александром Ревой отслужил молебен перед выходом военного корабля РФ (какого именно не сообщалось - ред.) в море.

19 декабря представитель УПЦ МП Сергей Халюта в севастопольском Доме офицеров флота вместе оккупационной администрацией Крыма принял участие в торжественном собрании по случаю 100-летнего юбилея российской военной контрразведки и пожелал военным РФ "мира, благоденствия, многих лет жизни и быть верными Отечеству и русскому народу".

Автор материала напомнил, что митрополит УПЦ МП Платон 14 января 2017 благословил и освятил российскую зенитную ракетную систему большой и средней дальности С-400 Триумф, развернутую в оккупированной Феодосии.

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15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь - Православная церковь Украины. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний и получит томос от Вселенского патриархата. Он, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к новосозданной церкви. 20 декабря в Рада обязала религиозные организации, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, указывать это в своем названии. В УПЦ МП заявили, что их этот закон не касается.